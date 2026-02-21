Menor é flagrado com drogas durante abordagem na MG-108

POCRANE – Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira (19) após ser flagrado com drogas durante abordagem na rodovia MG-108, na zona rural do município.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o menor conduzia uma motocicleta Honda CG 150 e chamou a atenção da equipe ao acelerar bruscamente ao perceber a aproximação da viatura, por volta das 16h37.

Durante a busca pessoal, os militares encontraram, dentro de uma mochila, cápsulas contendo substância esbranquiçada, um recipiente com pó de características semelhantes e uma porção de maconha, além de sacolas plásticas.

Em continuidade às diligências, e após contato com militares da cidade de Taparuba, os policiais localizaram, na residência do adolescente, outras porções de drogas. A motocicleta também foi apreendida, tanto por envolvimento na ocorrência quanto pelas más condições de circulação.

O adolescente assumiu a propriedade da maconha e dos materiais encontrados em sua casa, mas negou ser dono das cápsulas e do pó esbranquiçado. A responsável legal pelo menor foi comunicada.

O menor foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, onde foram adotadas as demais providências.

As ações de fiscalização e combate ao tráfico seguem sendo realizadas na região.