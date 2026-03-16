Veículos de carga ficam atolados na BR-474 na região da Mata do Muriqui

CARATINGA- Na manhã dessa segunda-feira (16), motoristas enfrentaram grandes dificuldades ao trafegar pela BR-474, no trecho que passa pela área da Mata do Feliciano Miguel Abdala, região conhecida como Muriqui.

De acordo com informações apuradas no local, vários caminhões e carretas ficaram atolados, dificultando completamente a passagem de veículos de passeio. A situação é considerada crítica, principalmente por se tratar de uma rodovia que liga os municípios de Piedade de Caratinga e Ipanema.

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

O trecho é conhecido como Mata do Muriqui, uma área bastante movimentada por veículos de carga.