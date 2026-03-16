TJMG nega terceiro habeas corpus e cantor Relber permanece preso no Vale do Aço

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o terceiro pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do cantor sertanejo Relber André Pereira Costa, conhecido pela dupla Relber e Allan. Com a decisão, ele continuará preso preventivamente no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp), em Ipatinga, enquanto o processo criminal segue em andamento.

Relber foi preso em agosto de 2025, após investigações relacionadas a um acidente ocorrido no dia 6 de julho do mesmo ano, na ponte metálica da BR-458, sobre o Rio Doce, no Vale do Aço. De acordo com as apurações, ele conduzia uma caminhonete VW Amarok que se envolveu em uma colisão com um Chevrolet Spin. O acidente deixou quatro pessoas feridas.

Segundo o Ministério Público, o cantor foi denunciado por quatro tentativas de homicídio com dolo eventual — quando o investigado assume o risco de provocar a morte — além de abandono do local do acidente. Durante o andamento das investigações, também foi encontrada munição em seu apartamento, o que resultou em acusação de posse irregular.

A defesa entrou com novos pedidos de habeas corpus alegando que não haveria necessidade da manutenção da prisão preventiva. No entanto, o Tribunal de Justiça entendeu que permanecem presentes os requisitos legais que justificam a medida, como a gravidade dos fatos investigados e a necessidade de garantia da ordem pública.

Com a decisão mais recente do TJMG, Relber segue detido no sistema prisional enquanto o processo continua tramitando na Justiça. A defesa ainda pode recorrer a instâncias superiores para tentar reverter a decisão.