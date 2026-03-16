Veículo sai da pista e cai em ribanceira em Dom Lara

Um acidente foi registrado por volta das 13h deste sábado (14/3) na Serra de Dom Lara. Um automóvel acabou caindo em uma ribanceira às margens da estrada.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista seguia pela serra quando tentou desviar de outro veículo que trafegava pela via. Durante a manobra, ele acabou perdendo o controle direcional do carro.

Com isso, o automóvel saiu da pista e desceu a ribanceira às margens da estrada.

Apesar do susto e dos danos materiais causados ao veículo, ninguém ficou ferido no acidente.