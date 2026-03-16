Bombeiros apagam incêndio no Limoeiro

Na noite dessa sexta-feira (13), um incêndio em um apartamento no bairro Limoeiro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, no bairro Limoeiro, em Caratinga.

De acordo com as informações, os bombeiros foram acionados rapidamente e chegaram ao local para combater as chamas que atingiam o imóvel. As equipes atuaram diretamente no foco do incêndio, realizando o controle das chamas e o trabalho de rescaldo para evitar que o fogo se espalhasse para outros apartamentos.

A Polícia Militar também esteve presente dando apoio na ocorrência e ajudando na segurança do local durante o atendimento.

As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas. Apesar do susto e da movimentação de moradores e curiosos, a situação foi controlada pelos militares.