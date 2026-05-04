Veículo furtado é recuperado e dois homens são presos

IPANEMA – Um veículo furtado foi recuperado na noite de sábado (2), e dois homens acabaram presos após ação que começou em Ipanema e terminou em Caratinga.

De acordo com a ocorrência, a vítima, de 55 anos, relatou que deixou o automóvel estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial, no Centro de Ipanema, por volta das 17h15, com a chave na ignição e destravado. Ao retornar, cerca de quatro horas depois, constatou o furto.

Após o registro do fato, equipes iniciaram diligências e analisaram imagens de câmeras de segurança nas proximidades. Com base nas informações obtidas, foi possível identificar que o veículo seguiu em direção a Caratinga.

Durante o rastreamento, o carro foi localizado na MG-329, na altura do km 2, já em Caratinga, no momento em que entrava em um posto de combustíveis. Os dois ocupantes foram abordados e presos em flagrante.

Segundo os militares, o condutor, de 26 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,58 mg/l de álcool por litro de ar alveolar expirado, configurando crime de trânsito.

Os dois envolvidos, de 26 e 46 anos, afirmaram ter recebido o veículo de terceiros e foram presos por receptação. O motorista também foi autuado por dirigir sob efeito de álcool.

O automóvel foi removido para um pátio credenciado. Já os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Dicas de segurança

A Polícia Militar orienta a população a adotar medidas simples para evitar esse tipo de crime:

-Nunca deixar o veículo com a chave na ignição, mesmo por poucos instantes;

-Manter o automóvel sempre trancado e, se possível, utilizar dispositivos de segurança adicionais, como alarme e rastreador;

-Evitar estacionar em locais ermos ou com pouca iluminação;

-Em caso de atitude suspeita, acionar imediatamente o 190.