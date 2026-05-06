Rodrigo Batalha supera adversidades, garante pódio e segue líder do Mineiro de Kart

DA REDAÇÃO – O piloto caratinguense Rodrigo Batalha voltou a mostrar consistência e competitividade na 3ª etapa do Campeonato Mineiro de Kart 2026, disputada nos dias 1º e 2 de maio, no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Mesmo enfrentando problemas mecânicos e incidentes na pista, o jovem garantiu o segundo lugar no pódio e manteve a liderança isolada do campeonato.

Na tomada de tempo, Rodrigo conquistou a segunda colocação no grid. Na primeira bateria, manteve o bom ritmo e cruzou a linha de chegada também em segundo lugar. No entanto, após a corrida, a equipe identificou uma quebra no chassi do kart, o que comprometeu o desempenho do piloto.

“Na tomada de tempo fizemos o segundo lugar, na primeira bateria mantivemos a posição e chegamos em segundo. Após a corrida, verificamos uma quebra no chassi, o que acabou atrapalhando nossa performance”, relatou Rodrigo.

Na segunda bateria, com a inversão do grid, o piloto largou da quinta posição. Logo na primeira curva, acabou se envolvendo em um acidente, o que causou o deslocamento do painel frontal do kart, que passou a arrastar no chão.

“Largamos em quinto e nos envolvemos em um acidente na curva 1. O painel frontal ficou arrastando, o que fez a gente perder desempenho. Mesmo assim, conseguimos chegar em terceiro”, destacou.

Com os resultados das duas baterias, Rodrigo somou pontos suficientes para garantir o segundo lugar geral na etapa.

Apesar das dificuldades, o piloto celebrou o desempenho e a manutenção da liderança no campeonato. “Tivemos uma quebra, mas conseguimos garantir o segundo lugar na terceira etapa e seguimos na liderança isolada do campeonato”, afirmou.

A etapa também foi marcada por um momento simbólico: a abertura contou com uma homenagem aos 32 anos da morte de Ayrton Senna, ídolo do automobilismo nacional.

Outro destaque foi a conquista por parte de Rodrigo do troféu “Piloto da Galera”, concedido ao competidor com maior engajamento durante a transmissão oficial do evento.

Com regularidade e resultados consistentes, Rodrigo Batalha segue firme na briga pelo título estadual, reforçando o protagonismo de Caratinga no cenário do kart mineiro.