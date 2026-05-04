Idosa de 81 anos sobrevive após ser atropelada em MG

Uma idosa de 81 anos sobreviveu após ser atropelada por uma caminhonete de entregas em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na Rua da Saudade, na região central da cidade, quando a vítima tentou retirar o próprio cachorro da rua para evitar que o animal fosse atingido por veículos.
Segundo a Polícia Militar, a caminhonete era conduzida por um motorista de 25 anos que realizava uma entrega. Ele relatou que havia passado do endereço correto e, ao tentar corrigir a rota, iniciou uma manobra em marcha à ré. Durante o movimento, ouviu um barulho na parte traseira do veículo e parou imediatamente.
Ao descer, o motorista encontrou a idosa caída no chão. Ele prestou socorro de forma imediata e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.
Apesar do impacto, a mulher sofreu apenas ferimentos leves, principalmente nos braços e no rosto, decorrentes da queda. Na unidade de saúde, ela estava consciente, com quadro clínico estável, e permaneceu em observação para a realização de exames.
Em depoimento, a idosa afirmou que não percebeu o veículo durante a manobra e reforçou que o motorista não teve culpa pelo ocorrido. O caso chama atenção para cuidados redobrados tanto de pedestres quanto de condutores, especialmente em situações envolvendo manobras em vias urbanas.