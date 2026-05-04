Incêndio em restaurante mobiliza Corpo de Bombeiros em Inhapim

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio em um estabelecimento comercial na cidade de Inhapim, nesse domingo(3). O foco inicial das chamas teve início na cozinha de um restaurante, após uma fritadeira elétrica se incendiar.

Os militares se deslocaram rapidamente ao local utilizando a viatura de combate a incêndio Auto Bomba Tanque. No entanto, ao chegarem, constataram que o fogo já havia sido controlado por populares, que agiram prontamente utilizando extintores de incêndio disponíveis no estabelecimento.

Devido à ação rápida e eficaz, aliada ao uso de equipamentos adequados para o combate às chamas, os danos foram significativamente minimizados. Apesar do susto, a situação foi controlada sem maiores prejuízos, demonstrando a importância da preparação e do acesso a equipamentos de segurança em locais comerciais.