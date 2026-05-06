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Doméstica grávida denuncia agressões de ex-patroa no Maranhão

Empregada doméstica de 19 anos denunciou ter sido agredida pela ex-patroa após ser acusada de roubar joias, no município de Paço do Lumiar

Uma empregada doméstica de 19 anos, grávida de cinco meses, denunciou ter sido agredida pela ex-patroa, a empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, após ser acusada de roubar joias no município de Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão. O caso é investigado pela Polícia Civil.

As agressões aconteceram no dia 17 de abril, dentro da casa onde a jovem trabalhava. Segundo o relato da vítima à TV Mirante, ela havia aceitado o emprego temporário para conseguir dinheiro para comprar o enxoval do bebê.

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