Doméstica grávida denuncia agressões de ex-patroa no Maranhão

A doméstica afirmou que foi agredida com puxões de cabelo, tapas, socos e murros durante uma sessão de violência que teria durado mais de uma hora. Ela contou que tentou proteger a barriga durante todo o ataque.

“Começou com puxões de cabelo. Eu fui derrubada no chão e passei boa parte do tempo ali. Foram tapas, socos e murros… foi sem parar. Eles não se importavam”, relatou a jovem à TV Mirante.

Ainda segundo a vítima, a joia que teria desaparecido foi encontrada posteriormente em um cesto de roupas sujas da residência, mas as agressões continuaram mesmo após a localização do objeto.

Áudios anexados ao inquérito

Polícia investiga agressão contra doméstica acusada de roubo por ex-patroa • Reprodução/ TV Mirante

Áudios atribuídos à empresária, obtidos pela TV Mirante, detalham as agressões e já foram anexados ao inquérito policial, segundo a Polícia Civil do Maranhão. Nas gravações, a suspeita relata ter agredido a funcionária junto com um homem armado, ainda não identificado.