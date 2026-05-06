Doméstica grávida denuncia agressões de ex-patroa no Maranhão

Empregada doméstica de 19 anos denunciou ter sido agredida pela ex-patroa após ser acusada de roubar joias, no município de Paço do Lumiar
Uma empregada doméstica de 19 anos, grávida de cinco meses, denunciou ter sido agredida pela ex-patroa, a empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos, após ser acusada de roubar joias no município de Paço do Lumiar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão. O caso é investigado pela Polícia Civil.
As agressões aconteceram no dia 17 de abril, dentro da casa onde a jovem trabalhava. Segundo o relato da vítima à TV Mirante, ela havia aceitado o emprego temporário para conseguir dinheiro para comprar o enxoval do bebê.
A doméstica afirmou que foi agredida com puxões de cabelo, tapas, socos e murros durante uma sessão de violência que teria durado mais de uma hora. Ela contou que tentou proteger a barriga durante todo o ataque.
“Começou com puxões de cabelo. Eu fui derrubada no chão e passei boa parte do tempo ali. Foram tapas, socos e murros… foi sem parar. Eles não se importavam”, relatou a jovem à TV Mirante.
Ainda segundo a vítima, a joia que teria desaparecido foi encontrada posteriormente em um cesto de roupas sujas da residência, mas as agressões continuaram mesmo após a localização do objeto.
Áudios anexados ao inquérito
Áudios atribuídos à empresária, obtidos pela TV Mirante, detalham as agressões e já foram anexados ao inquérito policial, segundo a Polícia Civil do Maranhão. Nas gravações, a suspeita relata ter agredido a funcionária junto com um homem armado, ainda não identificado.
Em um dos trechos divulgados pela TV Mirante, a empresária afirma:
“Quase uma hora essa menina no massacre, e tapa e murro e pisava nos dedos”
Segundo o relato presente nos áudios, o homem teria colocado a vítima de joelhos enquanto pressionava a jovem para confessar onde estaria o anel desaparecido.
Agressão
No dia seguinte às agressões, a doméstica registrou boletim de ocorrência e passou por exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. Fotos mostram hematomas pelo corpo e um ferimento na testa, que, segundo a vítima, teria sido causado por uma coronhada.
A empresária também registrou boletim de ocorrência, mas apresentou uma versão diferente à polícia. Segundo ela, as joias teriam sido encontradas na bolsa da funcionária e a jovem teria fugido do condomínio antes da chegada da polícia.
Investigação
O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia Civil do Araçagy. Até o momento, Carolina Sthela Ferreira dos Anjos não foi presa nem indiciada. Em nota enviada à TV Mirante, a defesa afirmou que as acusações representam “uma distorção do que realmente aconteceu” e disse que medidas jurídicas estão sendo tomadas para esclarecer os fatos.
A empresária responde a mais de dez processos judiciais. Em um deles, de 2024, ela foi condenada por calúnia após acusar falsamente uma ex-babá de roubar uma pulseira de ouro. A pena de seis meses em regime aberto foi convertida em prestação de serviços comunitários, além do pagamento de R$ 4 mil por danos morais.