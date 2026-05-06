Foragido condenado a 30 anos por abuso é preso pela Polícia Militar em Dom Cavati

Nesta quarta-feira (6/5), equipes da Polícia Militar de Dom Cavati prenderam um homem de 51 anos que estava foragido da Justiça. Ele havia sido condenado a 30 anos de prisão por abusar da própria enteada.

De acordo com o sargento Wanderson, a condenação é oriunda da comarca de Tarumirim, e o mandado de prisão contra o indivíduo estava em aberto desde o ano passado.

Segundo a Polícia Militar, os abusos começaram quando a vítima ainda era criança e se prolongaram durante a adolescência. O sargento destacou que a jovem decidiu denunciar os crimes após participar de campanhas educativas realizadas no ambiente escolar, fator considerado fundamental para o avanço das investigações e responsabilização do autor.

O homem foi localizado em um ponto de difícil acesso na zona rural de Dom Cavati. Durante a operação, os policiais também apreenderam duas armas de fogo e munições que estavam em posse do suspeito.

Ainda conforme o sargento Wanderson, a colaboração da população foi decisiva para a prisão. Denúncias anônimas ajudaram a Polícia Militar a identificar o paradeiro do foragido e efetuar a captura.