Caratinga terá 1ª Copa de Barista Amador durante a Festa do Café

CARATINGA – A cidade de Caratinga será palco da 1ª Copa de Barista Amador, que integra a programação da 1ª Festa do Café do município, marcada para os dias 29 e 30 de maio de 2026.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Caratinga, em parceria com a EMATER-MG, e conta com o patrocínio do Sicoob Credcooper. O objetivo é valorizar a cultura cafeeira local, incentivando o preparo de cafés especiais e fortalecendo a cadeia produtiva do setor no município.

A competição é voltada para produtores rurais, empreendimentos ligados ao café — como hotéis, bares, cafeterias, restaurantes e empórios —, além de filhos de produtores com idade a partir de 15 anos. As inscrições são limitadas a 24 participantes e serão preenchidas por ordem de cadastro, realizado por meio de formulário online.

O torneio será disputado em formato eliminatório, com confrontos diretos entre os competidores. Os participantes deverão preparar café utilizando dois métodos: coado e prensado, definidos por sorteio antes de cada rodada. Todos utilizarão os mesmos insumos, utensílios e equipamentos fornecidos pela organização.

Cada competidor terá oito minutos para preparar e servir a bebida, com a exigência mínima de 150 ml para avaliação dos jurados. Os cafés serão analisados com base em critérios como doçura, sabor, acidez, corpo e equilíbrio.

A competição será dividida em etapas, começando com 24 participantes na fase inicial, passando por 12 classificados, seis semifinalistas e, por fim, três finalistas na disputa pelo título.

A premiação inclui troféu, curso profissional de barista e kits oferecidos pela organização e patrocinadores para o primeiro colocado. Já os segundo e terceiro lugares receberão troféus e kits. Todos os participantes também ficarão com o café utilizado durante suas apresentações.

A organização informa que as decisões dos jurados serão soberanas, sem possibilidade de recurso. Situações não previstas no regulamento serão analisadas pela comissão responsável.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet, no site da prefeitura.