PAINEL

Dr. Giovanni

O prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, recebeu o deputado Leonardo Monteiro em seu gabinete nesta semana para dar o pontapé inicial às obras do Instituto Federal no Parque de Exposições João da Costa Mafra. Com investimento de R$ 16 milhões na santa terrinha, tudo indica que a obra será inaugurada ainda na gestão de Dr. Giovanni, segundo previsões. Bola branca para o prefeito!!!

Leonardo Monteiro

O deputado Leonardo Monteiro tem vindo a Caratinga com mais constância, fruto da implantação das obras do novo campus do IF na região. Com o campo político aberto para as próximas eleições, após 28 anos de Mauro Lopes, Leonardo faz o certo na hora certa ao investir em obras importantes na região — e, pelo que comentou, vem mais!!!

João Paulo

Um dos nomes mais comentados para ser vice de Dr. Giovanni em 2028 é o secretário de Agricultura, João Paulo Paiva. Ele tem sido a ponte de articulação política entre Giovanni, o deputado Leonardo Monteiro e o Governo Federal. A cada dia, João Paulo ganha pontos com o prefeito, além de articular a Codevasf para a região.

Esporte

Por outro lado, o secretário de Esporte, Odiel de Souza, vendo a aproximação do deputado Leonardo Monteiro com o governo municipal, trabalha junto ao parlamentar na construção de um poliesportivo em nossa cidade, recuperando verba que, segundo o secretário, estava sendo perdida. Odiel é dinâmico e, pelo visto, não deixará o vento levar esse sonho do esporte local.

Obras de Dom Lara

O vereador Altair Nego está pressionando o prefeito Dr. Giovanni pelo início das obras de asfaltamento no distrito de Dom Lara. Enquanto a empreiteira não começa a pavimentação, as máquinas de patrolamento já andam pela região, melhorando as estradas dos córregos. O sonho de Dom Lara ficar mais perto de Caratinga está se tornando realidade.

Angola

O vereador Ricardo Angola está só alegria com a iluminação do campo de futebol de Sapucaia, obra viabilizada por emenda parlamentar do deputado Marcelo Álvaro Antônio. Um sonho antigo de seu pai, João Angola, e da comunidade, agora realidade no distrito. A turma do futebol poderá jogar durante a semana com a nova iluminação. Já os veteranos preferem a noite, quando o clima é mais ameno que o sol do fim de semana. A comunidade agradece o vereador!!!

Cleider Costa

Outro sapucaiense que vem se destacando é Cleider Costa. À frente da mesa diretora da Câmara dos Vereadores, Cleider vem recebendo elogios pela administração. Comentários indicam que poderá buscar a reeleição e, para isso, conta com o apoio da base de governo de Dr. Giovanni no pós-eleições. Se o grupo se mantiver unido, a reeleição pode se concretizar — fato raro em muitos mandatos do Legislativo.

Catita

O vereador Catita, de Santa Luzia, é só elogios ao prefeito Dr. Giovanni. A reforma do terreiro de café do Centro de Excelência chega em boa hora, agora com o início da colheita na região. A associação dos cafeicultores poderá receber maior volume de produção e melhorar a qualidade do café. Bola branca para o prefeito e para o vereador.

André Quintão

O ex-deputado estadual André Quintão (PT), que já foi muito votado na região de Caratinga e disputou as eleições passadas como vice-governador, volta agora à disputa por uma vaga no Legislativo estadual. Pretende retornar por uma das cadeiras do partido. Trabalho para isso ele tem.

Giuliane Quintino

A ex-vereadora Giuliane Quintino (PT), atual presidente do partido, estará apoiando André Quintão para deputado estadual. Para federal, o nome é Patrus Ananias. Nos bastidores, comenta-se que Giuliane pavimenta sua candidatura à Prefeitura em 2028, pelo PT em Caratinga, e quer fazer bonito já nas eleições de outubro próximo.

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão estará hoje, às 18h30, no auditório da Unidade Doctum-Caratinga, comemorando os 90 anos da instituição de ensino. Lembrar do reverendo Uriel e de Dona Mariana, na luta pela educação regional no antigo Colégio Caratinga, é valorizar quem fez o importante quando muitos não faziam. Parabéns a toda a família Doctum — e que venham mais vitórias!!!

Rogério Soares

O empresário varejista Rogério Soares, do Supermercado Soares, lança hoje, ao lado do deputado federal Pinheirinho (PP), sua pré-candidatura pelo Partido Progressista nas eleições de outubro. Muitos não acreditavam que Rogério voltaria após perder por cerca de 700 votos em Caratinga. Agora, com mais experiência, o homem vem quente!!!

Dr. Welington

Outro nome que volta a circular nas discussões políticas é o ex-prefeito Dr. Welington. Nos bastidores, comenta-se que ele deve disputar por um partido menor, buscando viabilizar sua candidatura em Caratinga. Com o vácuo político local, as possibilidades podem ser favoráveis.

Adalclever Lopes

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes, é, sem dúvida, o caratinguense com maiores chances de retornar ao parlamento mineiro. Filiado ao Partido Verde, tem trajetória consolidada na política estadual e vem somando apoios em diversas regiões. Em Caratinga, pode receber apoio de vários setores, inclusive do prefeito Dr. Giovanni.

Cleidinho, Pacheco, Mateus Simões

O senador mineiro Cleidinho vem despontando nas pesquisas de intenção de voto dos eleitores mineiros. Segundo bastidores, deve vir com força pela direita. Já Rodrigo Pacheco (PSD) pode ser o palanque de Lula em Minas. O governador Mateus Simões (PSD) intensifica sua caminhada pelo estado para se tornar mais conhecido entre os mineiros, sendo o nome apoiado por Zema.