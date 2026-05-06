Supermercado é alvo de furto

CARATINGA – Um furto em estabelecimento comercial mobilizou equipes policiais na madrugada desta terça-feira (5), na Avenida Presidente Tancredo Neves, em Caratinga. Até o fechamento desta edição, o autor do crime ainda não havia sido localizado.

De acordo com informações repassadas por um funcionário do supermercado, o alarme do local foi acionado, indicando possível violação. Ao verificar a situação, foi constatado que o portão do depósito havia sido arrombado.

Durante vistoria, foram encontradas, na área externa dos fundos — nas proximidades dos geradores de energia —, diversas caixas caídas ao solo. Entre os produtos estavam potes de creme capilar e caixas de linguiça suína, algumas abertas e outras ainda lacradas. Até o momento, não foi possível precisar a quantidade de materiais subtraídos.

A funcionária responsável pela prevenção, com acesso ao sistema de monitoramento, relatou que, por volta de 0h28, foi visualizado um indivíduo no interior do estabelecimento.

As imagens mostram um suspeito trajando blusa de manga longa preta, boné branco e calça preta.

Foram realizadas diligências e rastreamento nas imediações, porém, até o encerramento desta edição, nenhum suspeito havia sido encontrado.

As autoridades orientam que quaisquer informações que possam contribuir para a identificação do autor sejam repassadas pelo telefone 190.