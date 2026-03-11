Trio é conduzido por tráfico no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Um jovem de 22 anos foi preso e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, foram apreendidos no início da noite de segunda-feira (9), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Caratinga.

A ocorrência começou durante patrulhamento preventivo na Rua José Carlos Pereira, local que, segundo denúncias recorrentes, estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Durante a ação, os policiais visualizaram três indivíduos em atitude suspeita na porta de uma padaria, aparentemente realizando a troca de objetos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos demonstraram nervosismo e tentaram fugir. Um dos menores descartou uma sacola em uma lixeira dentro do estabelecimento, enquanto o homem tentou alcançar uma motocicleta estacionada nas proximidades.

Os três foram abordados e identificados. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 787 em dinheiro, seis buchas de maconha e dois aparelhos celulares, sendo um Samsung e um iPhone. Ao verificarem a lixeira onde a sacola havia sido descartada, os militares localizaram três tabletes de maconha prensada.

De acordo com a apuração policial, o jovem de 22 anos entregava drogas aos menores para a venda e posteriormente recolhia o dinheiro das transações, utilizando uma motocicleta Honda CG 160 Titan, de cor cinza, que foi apreendida e removida para um pátio credenciado.

O suspeito e os adolescentes — estes acompanhados pela mãe — foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.