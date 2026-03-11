Tentativa de homicídio em Piedade de Caratinga tem desdobramento com prisão de suspeito e apreensão de menor

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar prendeu um jovem de 21 anos e apreendeu um adolescente de 14 anos suspeitos de participação na tentativa de homicídio registrada na noite de domingo (8), na Avenida Isabel Vieira, região central de Piedade de Caratinga. A prisão ocorreu na segunda-feira (9), após diligências realizadas por equipes do 62º Batalhão.

O crime teve como vítima um jovem atingido por um disparo na perna direita. Ele estava sobre uma motocicleta quando foi alvo dos tiros e, mesmo ferido, correu até um bar próximo. A vítima foi socorrida por terceiros em um veículo particular e levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Segundo informações iniciais, o estado de saúde não apresentava risco imediato.

No local da ocorrência, a perícia técnica da Polícia Civil recolheu um projétil e fragmentos de munição, possivelmente de calibre .32. A motocicleta da vítima permaneceu no local e não apresentava marcas de disparos. O telefone celular do jovem, encontrado nas proximidades, foi apreendido para auxiliar nas investigações.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo Honda Civic prata se aproxima da vítima e, instantes depois, são efetuados os disparos. Após o ataque, os suspeitos fugiram.

Durante os levantamentos, os militares identificaram o veículo utilizado na ação. O carro foi localizado abandonado no distrito de São Sebastião do Batatal, no município de Ubaporanga, escondido entre um campo de futebol e um cemitério. O automóvel foi apreendido e removido para um pátio credenciado, onde poderá passar por perícia.

Rastreamento leva PM até os envolvidos

As diligências continuaram e, já na segunda-feira, informações levaram os policiais até a zona rural de Imbé de Minas, onde foi montada uma operação com várias equipes da Polícia Militar. No local indicado, os dois suspeitos foram localizados e abordados.

De acordo com o cabo Ribeiro, desde o momento do crime as equipes iniciaram levantamentos para identificar os responsáveis.

Segundo ele, as primeiras informações foram coletadas ainda na noite de domingo, logo após a tentativa de homicídio. “O fato aconteceu na Avenida Isabel Vieira, na área central de Piedade de Caratinga. Desde então foram colhidas as primeiras informações e realizada a perícia no local. Já naquele momento foi possível identificar dois autores, sendo um menor de idade e um maior”, relatou.

Ainda conforme o militar, os suspeitos efetuaram quatro disparos contra a vítima. “Eles realizaram quatro disparos, sendo que um deles atingiu a vítima. Após o crime, os indivíduos fugiram em um veículo Honda Civic, sentido à zona rural de Ubaporanga, na região de São Sebastião do Batatal”, explicou.

Na tarde de segunda-feira, novas informações indicaram o possível paradeiro dos envolvidos. “Foi levantado o local onde esses autores poderiam estar. O ponto foi cercado pelas equipes policiais e conseguimos realizar a prisão do autor de 21 anos e a apreensão do menor de 14 anos”, acrescentou.

Durante as diligências, os próprios suspeitos indicaram onde estavam as armas utilizadas no crime. “Eles assumiram o cometimento do crime e apontaram o local onde estavam as armas de fogo e duas munições intactas, que foram apreendidas”, disse o cabo Ribeiro.

Entre os materiais recolhidos estão dois revólveres calibre .32, além de duas munições intactas do mesmo calibre, três aparelhos celulares, R$ 24 em dinheiro, um coldre e o veículo utilizado na ação.

Segundo a Polícia Militar, o caso pode estar relacionado a conflitos anteriores envolvendo tráfico de drogas. “O menor de 14 anos é o mesmo autor de um homicídio consumado ocorrido em outubro do ano passado em Piedade de Caratinga. Naquela ocasião, a vítima era irmão do jovem baleado neste domingo. No nosso entendimento, a motivação está ligada ao tráfico de drogas, uma vez que todos os envolvidos têm relação com esse tipo de crime”, afirmou o militar.

Ainda de acordo com o cabo Ribeiro, após o homicídio ocorrido em 2025, o adolescente chegou a ser apreendido e permaneceu internado por cerca de 30 dias em Governador Valadares, sendo posteriormente liberado. “Após ser liberado, ele voltou às práticas criminosas, envolvendo-se novamente com tráfico de drogas, disparos de arma de fogo e outras condutas”, relatou.

Participação da comunidade

O policial também destacou que a rápida resposta da corporação foi possível graças ao trabalho conjunto das equipes e ao apoio da população. “A participação da comunidade ordeira da cidade é fundamental. Muitas vezes são repassadas informações valiosas sobre a movimentação dos autores, o que contribui de maneira significativa para o andamento do serviço policial e para a manutenção da ordem na cidade”, concluiu.

O homem preso e o adolescente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais recolhidos, para as demais providências.