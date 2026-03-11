Homem é preso por furto picanha e consumo de drogas

A Polícia Militar prendeu um homem de 19 anos por furto e consumo de entorpecentes, em ocorrência registrada na Rodovia MG-329, nas proximidades do frigorífico Frical, em Caratinga.

Durante o turno de serviço, a equipe do Tático Móvel recebeu denúncia informando que um indivíduo possivelmente estaria armado em frente ao frigorífico. De imediato, os militares deslocaram-se ao local e realizaram a abordagem dos indivíduos que se encontravam nas proximidades.

Ao proceder busca pessoal em um dos abordados, que possuía características semelhantes às descritas na denúncia, os militares localizaram uma peça de carne presa à cintura do autor, além de um tablete de maconha.

Após contato com representantes da empresa, foi constatado que a carne havia sido furtada do estabelecimento.

Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.