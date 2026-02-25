Adolescente é apreendido com 81 pedras de crack em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um adolescente de 14 anos foi apreendido na tarde desta segunda-feira (23), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São José, em Piedade de Caratinga.

A ação ocorreu após denúncia informando sobre intensa movimentação relacionada ao tráfico na Rua Antônio Sabino. Segundo as informações, dois indivíduos teriam escondido uma sacola com entorpecentes sob uma carretinha estacionada na via e fugido em seguida.

Durante as diligências, os militares localizaram, no local indicado, uma sacola contendo 81 pedras de crack, confirmando a veracidade da denúncia.

Na continuidade das buscas, o adolescente foi encontrado nas proximidades da Rua Agostinho Teixeira e apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O outro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

O menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu responsável legal, para as providências cabíveis.