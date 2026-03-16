Mulher mantida em cárcere privado pelo companheiro é resgatada pela PM, em Ibirité

Uma militar precisou subir no telhado vizinho para conseguir acessar o quarto onde a vítima estava trancada. O autor não foi localizado.

A Polícia Militar resgatou uma mulher, de 48 anos, mantida em cárcere privado pelo companheiro. Ela foi retirada do imóvel, localizado no bairro Durval de Barros, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante a tarde deste domingo (15).

Para conseguir entrar na casa em que estava a vítima, uma soldado da PM precisou entrar no imóvel vizinho e subir em um telhado, de onde teve acesso à janela do quarto em que a mulher estava trancada.

A mulher disse ser constantemente alvo de violência psicológica e já havia pedido medida protetiva contra o homem em 2023. Ele ainda a obrigava a usar substâncias entorpecentes, para conseguir mantê-la sob o seu controle.

A militar relatou que encontrou a mulher em “situação de extrema vulnerabilidade”. No momento do resgate, ela não conseguiu dar muitos detalhes aos policiais devido ao estado mental debilitado em que se encontrava.

A mulher foi encaminhada à UPA Ibirité para receber atendimento médico. O homem ainda não foi localizado. Militares seguem em diligência para detê-lo.

Fonte: G1