Equipe de arbitragem sofre acidente na Serra da Rapadura a caminho de jogo em Ipanema

Uma equipe de arbitragem que seguia para uma partida do Campeonato Regional do Café sofreu um acidente, no domingo, 08/03, na Serra da Rapadura, trecho da rodovia MG-111, entre os municípios de Santana do Manhuaçu e Ipanema.

Os árbitros estavam em uma Chevrolet Montana, que acabou saindo da pista em um ponto considerado perigoso da rodovia.

No veículo estavam quatro ocupantes: o árbitro Edalmo, morador do Córrego Pouso Alto, em Abre Campo, além dos profissionais Juliana, Leandro e João Marcos, residentes em Manhuaçu. O grupo seguia para Ipanema, onde trabalharia nas partidas entre Ipanemense e União de Lajinha.

Apesar do susto, os ocupantes sofreram apenas escoriações leves. Eles foram encaminhados ao hospital para avaliação médica, mas não apresentaram ferimentos graves.

Moradores de uma fazenda próxima ao local do acidente prestaram socorro imediato às vítimas, acionaram a ambulância e ofereceram apoio à equipe enquanto aguardavam o atendimento.

Mesmo com o incidente envolvendo a equipe original de arbitragem, as partidas do campeonato foram realizadas. O Ipanemense venceu os dois confrontos disputados no dia. No aspirantes: Ipanemense 3 x 0 União de Lajinha e nos titulares: Ipanemense 5 x 2 União de Lajinha.

Fonte: Portal Caparaó