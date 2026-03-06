Suspeito é preso por tráfico e posse ilegal de arma no bairro Esplanada

CARATINGA – Um jovem de 23 anos foi preso na noite de quinta-feira (5), durante uma operação policial realizada no bairro Esplanada, em Caratinga. Segundo informações do 62º Batalhão, o suspeito era considerado alvo prioritário das equipes e também possuía mandado de prisão em aberto.

Durante patrulhamento na região, militares identificaram o suspeito no interior de um supermercado. Ao perceber a presença da equipe, ele deixou o local rapidamente e iniciou fuga a pé. Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo em um beco sem saída, onde foi abordado.

Após a detenção, os policiais realizaram diligências até a residência utilizada pelo suspeito, também no bairro Esplanada. No imóvel, foram encontrados indícios de que um segundo indivíduo teria fugido momentos antes da chegada das equipes, deixando as portas abertas.

Durante as buscas no local, foram apreendidos um revólver calibre .38 com duas munições do mesmo calibre, 33 pedras de crack, três porções de maconha, duas balanças de precisão, dois aparelhos celulares, uma chave de motocicleta, uma máscara de palhaço, um caderno de anotações, três pulseiras prateadas, dois cordões prateados, dois relógios e R$ 330 em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.