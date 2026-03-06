Prefeitura instala cones em frente ao CEIM Miriam Mangelli e anuncia estudo para reforçar segurança no trânsito escolar

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga informou que realizou a colocação de cones na porta do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Miriam Mangelli como medida imediata para organizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança no entorno da unidade escolar.

Segundo a administração municipal, a ação foi orientada pela Secretaria Municipal de Educação e tem caráter paliativo, adotada enquanto são avaliadas soluções permanentes para o trânsito na área.

A decisão foi tomada após a tragédia registrada no início da semana, quando o pequeno João Miguel, de 4 anos, morreu após ser atropelado na porta da escola. O menino foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O caso gerou forte comoção na cidade e reacendeu o debate sobre segurança viária nas proximidades de instituições de ensino.

Em nota oficial, a prefeitura afirmou que a colocação dos cones busca reduzir riscos imediatos e reforçar a necessidade de atenção redobrada de motoristas nas áreas próximas às escolas.

A administração municipal também informou que estudos técnicos já estão em andamento para a implantação de medidas definitivas de segurança no trânsito, não apenas no CEIM Miriam Mangelli, mas em todas as unidades escolares do município.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é garantir mais proteção para estudantes, familiares, profissionais da educação e toda a comunidade escolar.

Medidas de segurança recomendadas no entorno de escolas

Especialistas em mobilidade urbana apontam que algumas intervenções são consideradas essenciais para reduzir acidentes em áreas escolares. Entre elas:

Redutores de velocidade (quebra-molas ou lombadas elevadas);

Faixas de pedestres bem sinalizadas e elevadas;

Placas de sinalização alertando para área escolar;

Limitação de velocidade específica nas proximidades das escolas;

Organização de áreas exclusivas para embarque e desembarque de alunos;

Presença de agentes de trânsito em horários de entrada e saída;

Melhoria da iluminação e da visibilidade nas vias.

A prefeitura reforçou que seguirá trabalhando para aprimorar as condições de segurança nas áreas escolares da cidade, buscando evitar que tragédias semelhantes se repitam.

NOTA OFICIAL – CEIM Miriam Mangelli