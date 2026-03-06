Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Inhapim

INHAPIM – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, nesta quinta-feira (5), um mandado de prisão contra um homem de 47 anos condenado pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Inhapim, com apoio do setor de inteligência do 12º Departamento de Polícia Civil.

De acordo com a corporação, o homem foi condenado pela Justiça após processo criminal relacionado a tráfico de drogas ocorrido na comarca de Ipatinga. Ao final da tramitação judicial, a pena foi fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Após a expedição do mandado de prisão, o condenado passou a ser considerado foragido da Justiça desde fevereiro de 2025.

Com base em levantamentos investigativos, policiais civis conseguiram localizar o homem na cidade de Inhapim, onde foi realizada a prisão e cumprida a ordem judicial.

O indivíduo foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Em nota, a Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso da instituição no combate ao tráfico de drogas e no cumprimento das decisões judiciais, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública.