Figurinhas da Copa já começam a movimentar bancas em Caratinga

CARATINGA- Com a Copa do Mundo 2026 se aproximando, a tradicional febre das figurinhas já começou em Caratinga — e com força. O DIÁRIO foi às ruas para conferir o movimento nas bancas e encontrou um cenário de alta procura, reunindo colecionadores de todas as idades.

Na banca do Ronaldo, o movimento já surpreende. Segundo o comerciante Ronaldo Martins Silva, a demanda cresceu rapidamente desde a chegada dos primeiros pacotes. “Realmente, é uma procura muito boa mesmo. Está vendendo muito bem. Desde quinta-feira passada que chegou e já está vendendo tudo. A gente está é com falta de álbum”, conta.

Ainda de acordo com ele, a expectativa é grande para a chegada de uma versão especial do produto. “A partir do dia 17 vai sair os álbuns com capa sólida. É um álbum muito bacana, diferenciado. Vale a pena fazer e guardar mesmo, para colecionar”, destaca.

Os valores também já chamam atenção de quem quer entrar na brincadeira: cada envelope custa R$ 7, com sete cromos, enquanto o álbum em capa dura deve chegar ao valor de R$ 79,90.

E não são apenas as crianças que entram na onda. “Vem aqui pessoas de todas as idades. Os pais falam que é para os filhos… mas acaba sendo para eles também”, brinca Ronaldo.

Para incentivar ainda mais a interação entre os colecionadores, a banca também vai promover encontros para troca de figurinhas. “Aqui vai ter um posto de troca a partir de segunda-feira. O pessoal se reúne para trocar as repetidas, e isso é muito legal”, completa.

Copa histórica e curiosidade sobre o álbum

A Copa do Mundo FIFA 2026 promete ser histórica. Pela primeira vez, será realizada em três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com 48 seleções e um total de 104 partidas.

Mas um detalhe curioso já chama atenção dos fãs: o atacante Neymar ficou de fora do álbum oficial. Segundo a fabricante, os critérios levam em conta convocações recentes para a seleção brasileira.

Neymar não é convocado desde 2023, quando sofreu uma lesão, e também não apareceu nas listas do atual técnico Carlo Ancelotti. Apesar disso, a ausência no álbum não confirma sua ausência no torneio — algo que ainda segue indefinido.

Enquanto a bola não rola, o clima de Copa já toma conta da cidade — e, nas bancas, a disputa agora é por completar o álbum.