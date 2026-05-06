Aluno de 13 anos mata duas inspetoras em escola do Acre

DA REDAÇÃO – A tarde de terça-feira (5) foi marcada por uma tragédia no Instituto São José, na capital acreana. Um adolescente de 13 anos, aluno da instituição, efetuou disparos de arma de fogo no interior do colégio, resultando na morte de duas servidoras que trabalhavam como inspetoras.

As vítimas foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Sales Feitosa, de 37. Segundo relatos de testemunhas e informações da Polícia Militar, as duas funcionárias foram atingidas no corredor da escola enquanto, possivelmente, tentavam impedir o avanço do agressor ou proteger os estudantes.

Detalhes do Ataque

De acordo com o Batalhão de Operações Especiais (Bope), o adolescente utilizou a arma do padrasto para realizar o ataque. Ele teria conseguido acesso à chave de um cofre onde o armamento era guardado, levando-o para a escola sem o conhecimento da família.

• Pânico e Barricadas: No momento dos disparos, alunos se jogaram ao chão e professores apagaram as luzes das salas, orientando os estudantes a montarem barricadas com cadeiras e mesas.

• Vítimas Feridas: Além das duas servidoras mortas, uma aluna de 11 anos e outra funcionária foram atingidas. Ambas receberam atendimento médico no Pronto-Socorro de Rio Branco e já receberam alta.

• Rendição: Após descarregar o carregador da arma, o jovem a abandonou em uma escadaria e se entregou em um quartel da Polícia Militar próximo à unidade escolar.

Desdobramentos e Luto

O Governo do Estado do Acre decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas em toda a rede estadual de ensino durante este período. O Ministério Público (MPAC) designou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para auxiliar nas investigações.

O proprietário da arma, padrasto do menor, foi detido e prestará esclarecimentos sobre a guarda do armamento. A Polícia Civil investiga agora a motivação do crime, incluindo a suspeita de que o jovem sofria bullying no ambiente escolar.

As duas servidoras, descritas por colegas e ex-alunos como profissionais dedicadas e “heroínas”, estão sendo veladas nesta quarta-feira (6) sob forte comoção da comunidade local.

Fonte: Globo.com