Representante comercial de Caratinga morre em acidente próximo a Ipatinga

Um homem morreu no final da tarde dessa quarta-feira (4), na LMG-759, rodovia estadual que liga a BR-458 a Pingo D’água e Córrego Novo. Fabio Antônio pilotava uma motocicleta e bateu contra uma árvore. O acidente foi na rotatória do trevo para Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho.

Fábio era representante comercial e morador de Caratinga. Ele pilotava a moto Yamaha Crosser 2024. Ele morreu no local do acidente.

Pessoas que ouviram o barulho da batida e passavam pelo local chamaram o SAMU, mas quando o socorro chegou, o piloto da moto já estava sem vida.

Moradores afirmam que a LMG-759 tem sido palco de constantes acidentes. Eles afirmam que o trecho não possui sinalização.