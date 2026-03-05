Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
As Chuvas Chegaram
Cresol
As Chuvas Chegaram
Cresol Mobile

Motociclista fica ferida em acidente na Professor Olinto, em Caratinga

Na tarde desta quinta-feira(5), um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo foi registrado na Rua Professor Olinto, em Caratinga.
De acordo com informações apuradas no local, a motociclista ficou caída ao solo aguardando atendimento. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, após chegar ao local, realizou os primeiros socorros à vítima.
Em seguida, a motociclista foi encaminhada para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. As circunstâncias do acidente não foram informadas.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias