Homem ferido em acidente em frente a escola precisa de ajuda em Caratinga

CARATINGA- O acidente registrado na última segunda-feira (2), em frente a uma escola do bairro Santa Zita, em Caratinga, continua repercutindo e mobilizando a comunidade. A tragédia aconteceu quando um veículo avançou em direção ao portão de entrada da escola e atingiu cinco pessoas que estavam no local. Cinco vítimas ficaram feridas e, infelizmente, uma criança não resistiu aos ferimentos.

Entre os feridos está Rafael Carlos de Souza, de 35 anos, que agora enfrenta um momento delicado. Devido à gravidade das lesões sofridas no acidente, ele está impossibilitado de trabalhar e familiares iniciaram uma campanha para pedir ajuda da população.

A irmã de Rafael, Andreia Carla de Souza, contou que, após o acidente, ele ainda conseguiu ir para casa com a filha, mas começou a passar mal. “No final do acidente lá, ele veio embora com a menina dele, porque ele é autista e não aguenta ficar perto de muita gente. Aí começou a passar mal, pegou a menina dele e subiu. Quando chegou em casa começou a dar muita crise e sentiu muita dor, então eu levei ele para a UPA”, relatou.

Segundo ela, após atendimento médico, foi constatado que Rafael sofreu uma fratura na clavícula e lesões pelo corpo. “Lá fizeram os procedimentos e falaram que ele tinha quebrado a clavícula e amassou da coxa até os pés. Ele tinha ido buscar a menina dele na escola, que estava perto do portão. Quando o carro bateu, mandou ele longe, e foi aí que ele machucou a clavícula”, explicou.

A situação preocupa a família, pois Rafael precisa permanecer em repouso absoluto. “A médica falou que ele não pode nem levantar da cama. Agora mesmo ele está sentindo muita dor, ontem deu muita crise e agora também está sentindo dor no peito. A gente fica muito preocupado com essa situação”, disse Andreia.

Com a situação, Rafael também enfrenta dificuldades financeiras. Ele é pai de três crianças pequenas — de 9 anos, 4 anos e um menino de apenas 1 ano e 7 meses — e está recentemente em um novo emprego. “Ele paga aluguel e estava preocupado que tinha vencido e também com as contas de água e luz. Como ele trabalha e recebe por semana e ele começou no serviço tem uma semana só, não deu tempo nem de receber direito. Ele ia assinar a carteira ainda, mas não tinha sido feito”, contou.

Diante da situação, a família iniciou uma campanha solidária para ajudar com despesas básicas e também com as necessidades das crianças. “A gente fez a campanha e qualquer tipo de ajuda é bem-vindo. Com o Pix que ele recebeu já conseguimos pagar o aluguel, água, luz e comprar um remédio que ele precisou. Mas ele tem três filhos pequenos, precisa de leite, fralda para o bebê e alimentação também, porque ele não vai poder trabalhar”, destacou.

Como ajudar

A campanha está arrecadando alimentos, leite, biscoitos para as crianças e outros itens de necessidade básica. As doações também podem ser feitas por meio de transferência via Pix chave: rafaelvidros115@gmail.com.

Quem preferir também pode entregar doações pessoalmente no endereço: Rua Paraíba, nº 77B – Bairro Santa Zita, Caratinga

A mobilização busca reunir a solidariedade da comunidade para ajudar Rafael e seus filhos neste momento difícil.