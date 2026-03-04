Casal é preso após furtar videogame de casa na Zona da Mata

Crime foi no bairro Bom Jardim, em Manhuaçu

Um casal foi preso por furto nessa terça-feira (3/3) em Manhuaçu, na Zona da Mata. Conforme a Polícia Militar, uma casa no bairro Bom Jardim foi alvo do crime.

A polícia foi informada sobre o furto de um videogame modelo PlayStation 5, controles, jogos e um celular. As equipes iniciaram diligências e localizaram o suspeito do crime, de 20 anos. Durante a abordagem, ele confessou o furto e revelou que os produtos estavam escondidos na residência de sua namorada.

A namorada do suspeito, também de 20 anos, foi encontrada em casa. Ela entregou uma mochila aos policiais com o videogame, controles e jogos, além de indicar onde estava o celular furtado pelo companheiro. Todos os materiais foram recuperados. Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Fonte: O Tempo