Jovem é preso por tráfico de drogas durante patrulhamento da PM em Ipanema

IPANEMA (MG) – Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quarta-feira (4), durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar no município de Ipanema.

De acordo com a PM, a equipe realizava ronda de rotina quando percebeu que o suspeito mudou de direção ao notar a aproximação da viatura, atitude que levantou suspeitas dos militares.

Os policiais deram ordem de parada para realizar a abordagem, momento em que o jovem tentou fugir. Ele foi contido pela equipe e submetido à busca pessoal.

Durante a revista, os militares encontraram cinco pedras de crack, R$ 139 em dinheiro e um telefone celular em posse do suspeito.

O jovem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as demais providências.

Fonte: Portal Caparaó