Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o piloto está preso às ferragens
Quatro pessoas estavam no avião que bateu em um prédio e caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (05/05). Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o piloto está preso às ferragens. Três passageiros estão em estado grave. Não há confirmação sobre mortos.
Relatos iniciais indicam que o avião, um modelo bimotor, teria batido contra um prédio de três andares antes de cair na área do estacionamento de uma grande rede de supermercado.
Até o momento, o Corpo de Bombeiros atua no local com quatro viaturas. A Polícia Militar também está presente e realiza o isolamento da área para garantir a segurança de pedestres, além de facilitar o trabalho dos socorristas.
Ainda não se sabe as causas do acidente e se algum morador do prédio se feriu.
Matéria em atualização
Fonte: O Tempo