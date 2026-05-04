Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o piloto está preso às ferragens

Quatro pessoas estavam no avião que bateu em um prédio e caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (05/05). Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o piloto está preso às ferragens. Três passageiros estão em estado grave. Não há confirmação sobre mortos.

Relatos iniciais indicam que o avião, um modelo bimotor, teria batido contra um prédio de três andares antes de cair na área do estacionamento de uma grande rede de supermercado.