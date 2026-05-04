Operação contra “rolezinhos do grau” remove 13 motos e gera 40 autuações em Ipatinga

IPATINGA – Uma operação de fiscalização de trânsito realizada na madrugada de sábado (2) resultou na remoção de 13 motocicletas e na lavratura de 40 autos de infração em Ipatinga.

A ação teve como foco coibir práticas perigosas conhecidas como “rolezinhos do grau”, além de reforçar a segurança viária e a ordem pública. Os trabalhos se concentraram principalmente na Avenida Brasil, no bairro Iguaçu, com desdobramentos em outras regiões da cidade.

Durante a operação, foram abordados condutores que desrespeitaram ordens de parada e circulavam em desacordo com a legislação, incluindo casos de inabilitação. As motocicletas removidas apresentavam irregularidades diversas.

Segundo a corporação, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações preventivas e repressivas voltadas à redução de acidentes, ao combate à direção perigosa e ao aumento da sensação de segurança da população.

Ainda conforme informado, operações desse tipo devem continuar sendo realizadas de forma periódica, com o objetivo de garantir mais tranquilidade e segurança no trânsito.