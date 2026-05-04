Adolescente é apreendido com crack em lote vago

Quarenta e três pedras de crack encontradas escondidas sob uma pedra em um lote vago levaram à apreensão de um adolescente de 14 anos, na tarde desse domingo (03), na Rua Antônio Sabino, bairro São José, em Piedade de Caratinga.

A guarnição se deslocou ao local após receber denúncia indicando que o menor estaria ocultando entorpecentes na área. No endereço indicado, os militares localizaram a substância conforme apontado pela denúncia.

Durante o atendimento da ocorrência, apurou-se que a genitora do adolescente encontra-se presa por crime de tráfico de drogas, havendo ainda denúncias de que o menor vinha sendo utilizado pela família para a comercialização de entorpecentes no bairro.

Após registro do Boletim de Ocorrência Circunstanciado e assinatura dos documentos pertinentes, o adolescente foi liberado à responsabilidade de sua representante legal. O material apreendido foi devidamente acautelado com preservação da cadeia de custódia.