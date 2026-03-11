Porta de carro atinge motocicleta e provoca acidente

CARATINGA- Um acidente envolvendo uma motocicleta e dois carros deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (11) na rua Padre Vigilato, no bairro Salatiel, em Caratinga.

Imagens de câmera de segurança registraram o momento da colisão. No vídeo, é possível ver quando uma motocicleta com dois ocupantes passa pela via, momento em que o motorista de uma Fiat Toro estacionada abre a porta do veículo.

A porta acaba atingindo a motocicleta, fazendo com que o condutor e o garupa percam o controle. Após o impacto, eles colidem com uma Brasília que trafegava no sentido contrário da rua.

O motociclista e o garupa ficaram feridos. O caso chama atenção para o risco da chamada “porta aberta”, situação em que ocupantes de veículos estacionados abrem a porta sem observar o fluxo da via, podendo causar acidentes, principalmente com motociclistas e ciclistas.