SAIU PARA COMPRAR REFRIGERANTE E NÃO VOLTOU…

Pai deixa filhos em carro de aplicativo, fala que iria fazer compra e não retorna. Caso termina em prisão por abandono de incapaz

CARATINGA – Um caso que expõe os limites da responsabilidade parental terminou em prisão na noite de segunda-feira (9) em Caratinga. Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Militar após deixar os dois filhos, de 9 e 6 anos, dentro de um carro de aplicativo e não retornar ao veículo, situação que levou o motorista a procurar ajuda na Delegacia de Polícia Civil.

A ocorrência começou quando o condutor do aplicativo foi abordado pelo homem nas proximidades de um supermercado na Avenida Moacir de Matos. O passageiro solicitou uma corrida e entrou no veículo acompanhado das duas crianças.

Durante o trajeto, ao passarem pela Rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida, o homem pediu ao motorista que parasse o carro, alegando que precisaria resolver algo rapidamente e comprar refrigerantes. Ele desceu do veículo, mas não retornou, deixando os filhos sozinhos no automóvel com o motorista.

Preocupado com a situação e com a segurança das crianças, o motorista decidiu levá-las diretamente à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde relatou o ocorrido. A Polícia Militar foi acionada e o Conselho Tutelar também compareceu ao local para acompanhar o caso.

Rastreamento e localização do pai

De acordo com a sargento Josilaine, a Polícia Militar foi procurada pelo próprio motorista do aplicativo, que relatou o abandono das crianças.

Segundo a militar, o homem havia embarcado com os filhos logo após sair de um supermercado. “Ele estava com duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 6. Pediu a corrida e, quando chegou à Rua Professor Olinto, pediu para descer dizendo que precisava resolver algo rapidamente. Ele saiu do carro e não voltou mais”, explicou.

Diante da situação, o motorista decidiu procurar ajuda policial. “Preocupado com a integridade das crianças, ele veio até a delegacia e procurou a Polícia Militar. A partir daí iniciamos os procedimentos e acionamos o Conselho Tutelar”, relatou a sargento.

Uma equipe policial realizou rastreamentos na região com o objetivo de localizar o responsável. “Fomos até a Rua Professor Olinto e fizemos levantamentos para tentar encontrá-lo. O indivíduo possui passagens policiais, então utilizamos essas informações e também imagens para tentar identificá-lo”, acrescentou.

Pai aparece horas depois

Horas após o registro da ocorrência, o homem compareceu à delegacia à procura dos filhos. Ele alegou que havia descido do veículo para comprar um refrigerante e que, ao retornar, não encontrou mais o motorista no local.

Apesar da justificativa apresentada, a Polícia Militar entendeu que houve abandono de incapaz, já que as crianças ficaram expostas a risco ao serem deixadas sozinhas dentro do veículo.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Sobre a mãe das crianças, a informação é que ela estaria em Belo Horizonte.

Atuação do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Caratinga também foi acionado e acompanhou o caso desde o momento em que as crianças chegaram à delegacia.

Em nota oficial, o órgão informou que os conselheiros foram chamados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) por volta das 22h30.

Quando a equipe chegou ao local, os menores já estavam dormindo.

Segundo o Conselho Tutelar, foram aplicadas as medidas de proteção previstas na legislação.

Após diligências, os conselheiros localizaram familiares paternos das crianças na zona rural do município de Bom Jesus do Galho. Os menores foram encaminhados e entregues aos cuidados dos avós paternos.

O Conselho Tutelar de Caratinga também entrou em contato com o Conselho Tutelar de Bom Jesus do Galho, que já acompanha a família.

A partir de agora, o acompanhamento da situação ficará sob responsabilidade da equipe daquele município, uma vez que as crianças permanecerão na localidade.

Ainda conforme a nota, o Conselho Tutelar de Caratinga elaborará relatórios e encaminhamentos aos órgãos competentes para as providências necessárias.

O que diz a lei

O abandono de incapaz é considerado crime no Brasil. O artigo 133 do Código Penal define a conduta como abandonar pessoa que está sob cuidado, guarda ou vigilância e que não tenha condições de se defender dos riscos resultantes do abandono.

A legislação prevê pena de reclusão para quem pratica o crime. Após atualizações recentes, a punição básica pode chegar a dois a cinco anos de prisão, podendo ser maior caso o abandono provoque lesões graves ou morte da vítima.

A pena também pode ser aumentada em determinadas situações, como quando o responsável pelo abandono é parente direto da vítima, quando o fato ocorre em local ermo ou quando envolve pessoas em condição de vulnerabilidade.

Além das consequências penais, casos desse tipo podem gerar medidas na esfera da infância e juventude, incluindo acompanhamento familiar e até eventual revisão da guarda das crianças.

O caso registrado em Caratinga segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações e às medidas legais cabíveis.