Diesel dispara em Caratinga e já chega a quase R$ 8 nos postos

Consumidores de Caratinga já começam a sentir no bolso o impacto do novo aumento no preço do diesel. Nesta quarta-feira (11), levantamento realizado pelo Diário de Caratinga em postos da cidade apontou que o preço máximo encontrado foi de R$ 7,99 para o diesel S10 e R$ 7,69 para o diesel comum.

De acordo com proprietários de postos, a elevação repentina tem relação com a instabilidade no mercado internacional do petróleo. Entre os fatores apontados está o conflito no Oriente Médio envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel, que teria provocado o fechamento de uma rota marítima estratégica para o transporte de combustíveis, pressionando os preços e afetando a importação do produto.

Além do aumento, empresários do setor relatam dificuldade para adquirir o combustível junto às distribuidoras. O empresário Giovânio Ribeiro de Sá, proprietário de postos de combustíveis em Caratinga, afirma que o setor foi surpreendido pela magnitude do reajuste.