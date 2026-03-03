Polícia Militar recupera motocicleta furtada no bairro Petrina, em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – A Polícia Militar recuperou, na tarde desta segunda-feira (2), uma motocicleta com registro de furto no bairro Petrina, em Manhuaçu.

De acordo com a PM, a ação ocorreu durante patrulhamento preventivo, após os militares receberem informações de que um veículo estaria circulando com a placa suprimida na região. Durante as diligências, a equipe localizou a motocicleta abandonada em um beco do bairro.

Ao realizar a vistoria, os policiais constataram que a placa original havia sido adulterada com fita isolante, alterando um dos caracteres e dificultando a identificação do veículo. Após consulta ao sistema, foi confirmado que a motocicleta havia sido furtada no dia 22 de fevereiro deste ano.

O veículo foi removido para um pátio credenciado do Detran, onde permanecerá até ser restituído ao proprietário.

Fonte: Portal Caparaó