Motocicleta furtada é recuperada no bairro Zacarias, em Caratinga

CARATINGA – Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada na tarde deste domingo (1º), por volta das 18h, no bairro Zacarias.

De acordo com informações do 62º Batalhão, a ocorrência teve início após o COPOM repassar denúncia indicando que uma motocicleta furtada estaria transitando pela Rua Raimundo Cimini. De imediato, equipes deslocaram-se ao local para averiguar a situação.

Durante as diligências, os militares conseguiram localizar o veículo, confirmando tratar-se de produto de furto ocorrido na cidade de Governador Valadares. A motocicleta recuperada é uma Yamaha YBR 125, de cor prata.

O veículo foi removido para o pátio credenciado, onde permanecerá à disposição para restituição ao legítimo proprietário.

A corporação reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que contribuem diretamente para o êxito das ações de segurança pública.