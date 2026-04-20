GRAVE ACIDENTE ENVOLVENDO AMBULÂNCIA TERMINA COM MORTE PRÓXIMO A ORIZÂNIA

Um grave acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão foi registrado no km 636 da BR-116, nas proximidades de Orizânia, conforme informações que circulam nas redes sociais.

De acordo com os relatos iniciais, a colisão teria sido de forte impacto, mobilizando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local no momento do ocorrido.

Informações ainda não confirmadas oficialmente apontam que o condutor da ambulância, que seria do município de Divino, não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias exatas do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Equipes de socorro foram acionadas, assim como a polícia, que esteve no local para o registro da ocorrência e demais providências. A equipe responsável pela via também compareceu ao local e prestou apoio durante o atendimento.

Até o momento, não há confirmação sobre outras possíveis vítimas ou sobre o estado de saúde dos demais envolvidos.

A qualquer momento, novas informações poderão ser divulgadas.