Operação conjunta cumpre 12 mandados e apreende armas em Rio Casca

RIO CASCA (MG) – Uma operação integrada das forças de segurança foi realizada nesta terça-feira (3) em Rio Casca e região com o objetivo de combater a atuação do crime organizado. A ação contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Ao todo, foram mobilizados 60 policiais e 16 viaturas para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Segundo as autoridades, a operação tem como foco a coleta de provas para avançar nas investigações relacionadas à atuação de facções criminosas na cidade.

Durante as diligências, foram apreendidas três armas de fogo, dinheiro e diversos aparelhos celulares. Todo o material será submetido à perícia, incluindo a extração de dados dos telefones, para subsidiar novas etapas da investigação.

Uma pessoa foi presa em flagrante e permanece detida à disposição da Justiça.

Investigações seguem

Paralelamente à operação, a Polícia Civil informou que segue apurando homicídios consumados e tentados na região, com indícios de possível ligação com organização criminosa, além de casos de tráfico de drogas e outros crimes associados.

O Ministério Público acompanha os desdobramentos da operação e, por meio do Gaeco, deve adotar novas medidas conforme o avanço das apurações.

As forças de segurança informaram que as investigações continuam com cruzamento de informações, oitivas e novas ações em campo para identificar todos os envolvidos, mapear a estrutura do grupo e interromper suas fontes de financiamento.

Fonte: Portal Caparaó