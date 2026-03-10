Polícia Militar detém supostos autores de tentativa de homicídio em Piedade de Caratinga

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na noite de ontem (9), um autor e apreendeu um menor infrator envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida no Centro de Piedade de Caratinga. O crime aconteceu na noite do último domingo(8).

A vítima, um jovem de 19 anos, foi atingida por um disparo na perna direita e socorrida ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que um veículo Honda Civic prata se aproximou da vítima, momento em que foram efetuados disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, os autores fugiram do local.

A perícia técnica compareceu ao local, recolhendo um projétil possivelmente calibre .32 e fragmentos.

Durante diligências, os militares obtiveram informações de que um homem de 21 anos e um menor de 14 anos seriam os autores do crime, e que a motivação estaria ligada a conflitos anteriores relacionados ao tráfico de drogas e ao homicídio do irmão da vítima, ocorrido no ano de 2025, tendo como autor o menor de 14 anos (ora apreendido).

Durante rastreamento, o veículo utilizado no crime foi localizado escondido no distrito de São Sebastião do Batatal, sendo removido. Posteriormente, após levantamento de informações, os militares localizaram os autores na zona rural do município de Imbé de Minas.

Foi montada uma operação policial com várias equipes da Polícia Militar, que lograram êxito na localização e abordagem dos envolvidos.

Após novas diligências, as duas armas de fogo utilizadas no crime também foram localizadas no distrito de São Sebastião do Batatal.

Materiais apreendidos:

* 01 revólver calibre .32, marca INA;

* 01 revólver calibre .32, marca Smith & Wesson;

* 02 munições intactas calibre .32;

* 03 aparelhos celulares;

* R$ 24,00 em moeda corrente;

* 01 coldre de revólver;

* 01 veículo Honda Civic prata utilizado no crime.

O autor foi preso e o menor apreendido, sendo ambos conduzidos, juntamente com os materiais recolhidos, à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.