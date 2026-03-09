Facebook Instagram Youtube Twitter

Meninos encontram carteira cheia de dinheiro, devolvem em delegacia do Rio e caem na graça de policial

Após boa ação, garotos recebem presentes de policial militar influencer

No último dia 28 de fevereiro, em Piabetá, bairro do município de Mage, no Rio de Janeiro, dois meninos chamados Miguel e Davi encontraram uma carteira — cheia de dinheiro — perdida na calçada. Num gesto de honestidade, os meninos entregaram o objeto para o sargento Claudio Martins, um policial militar do 34º BPM, de Magé. Emocionado com a boa ação dos meninos, o influencer comprou um açai para cada um e gravou um vídeo, divulgado em suas redes sociais, que viralizou — são mais de 500 mil visualizações.

“Não mexeram na carteira, não tiraram um real da carteira”, diz o policial: “Eu só quero dizer pra vocês que o mundo ainda tem esperança. Esses garotos são o futuro da nação”. Confira o vídeo do momento:

A relação entre o sargento e os meninos não acabou por aí. No último sábado, dia 7, Martins postou um vídeo em que diz ter conversado com os garotos. Segundo ele, Davi disse que o sonho de ambos é de se tornarem jogadores de futebol.

“Aí eu perguntei se ele [Davi] tinha chuteira, ele disse que não, que treinava com uma chuteira emprestada e que o outro menino [Miguel] é goleiro”.

