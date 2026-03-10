Motorista embriagado é preso após acidente na BR-116

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na BR-116, em Santa Bárbara do Leste na noite deste domingo (8). O condutor do automóvel foi preso após ser constatado que dirigia sob efeito de álcool.

De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Tarcízio, quando a equipe chegou ao local encontrou os veículos envolvidos na colisão: uma motocicleta e um Fiat Siena. O condutor da moto e o passageiro já haviam sido socorridos pela concessionária Ecovias Rio Minas e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Segundo a PRF, uma das vítimas sofreu fratura e a outra apresentou traumatismo craniano. Ambas permanecem em atendimento médico na unidade hospitalar.

O motorista do Siena foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que apontou resultado positivo para ingestão de álcool. Conforme a polícia, o aparelho registrou 0,89 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, índice considerado elevado.

Diante do resultado, os policiais deram voz de prisão ao motorista, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante seria formalizado.

A Polícia Rodoviária Federal reforça o alerta para os riscos da combinação entre álcool e direção. Segundo o inspetor, ainda há motoristas que insistem em dirigir após consumir bebida alcoólica, especialmente em fins de semana e períodos de calor, quando muitas pessoas frequentam clubes e sítios.

A PRF destaca que, além de colocar a própria vida em risco, o condutor embriagado também ameaça a segurança de outros usuários da rodovia.