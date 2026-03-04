Polícia Militar de Meio Ambiente intensifica combate ao tráfico de aves silvestres na região de Caratinga

A Polícia Militar de Meio Ambiente informou que tem intensificado as ações de fiscalização e combate aos crimes contra a fauna silvestre brasileira, resultando em diversas apreensões de aves mantidas ilegalmente em cativeiro em diferentes municípios da área de atuação do Grupamento de Caratinga, nos últimos 30 dias.

Entre as espécies mais visadas pelo comércio ilegal estão araras e papagaios, animais de grande valor comercial e frequentemente explorados de forma criminosa. Segundo a corporação, o tráfico dessas aves representa grave ameaça à biodiversidade e contribui para o desequilíbrio ambiental.

A instituição também alerta a população para a crescente incidência de fraudes na comercialização desses animais. Em várias abordagens recentes, nos municípios de Caratinga, Piedade de Caratinga e Imbé de Minas, foram apresentadas notas fiscais falsas ou documentos irregulares que não autorizavam, de fato, a manutenção das aves em cativeiro. Em muitos casos, os documentos exibidos não possuíam validade legal ou não correspondiam ao espécime apreendido, configurando indícios claros de tentativa de burlar a fiscalização.

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, a manutenção irregular de animais silvestres em cativeiro, bem como a utilização de documentos falsos, pode configurar crime ambiental, além de outros ilícitos previstos na legislação penal. As condutas estão sujeitas à aplicação de multas, apreensão dos animais e responsabilização criminal dos envolvidos.

A corporação reforçou que continuará realizando operações de fiscalização com o objetivo de coibir o tráfico de animais silvestres e proteger a biodiversidade brasileira. A colaboração da sociedade é considerada fundamental, e denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da Polícia Militar, como o Disque-Denúncia 181.

Diversas aves apreendidas foram encaminhadas ao Cetras (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres), para reabilitação com o apoio do Instituto Estadual de Florestas, responsável por ações de preservação e recuperação da fauna no estado.