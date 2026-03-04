Caratinga vai receber R$ 21 milhões em investimentos na saúde

Governador em exercício detalhou repasses para 19 municípios

CARATINGA – O município de Caratinga será contemplado com R$ 21 milhões dentro do Plano Estadual de Ação em Saúde do Acordo de Reparação do Rio Doce. O reforço do anúncio foi feito nesta segunda-feira (2), durante visita do governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões, à cidade.

Os recursos destinados a Caratinga serão aplicados em obras no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na construção de cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) tipo 1 e na aquisição de equipamentos de neurologia.

O plano integra o acordo firmado após o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Em novembro de 2025, ao lado do governador Romeu Zema, Mateus Simões havia anunciado a destinação total de R$ 424 milhões para a saúde nas regiões impactadas. Nesta primeira etapa, serão liberados R$ 220 milhões para estruturação física, ampliação de serviços e fortalecimento da rede hospitalar e psicossocial.

Durante a agenda desta segunda-feira, que incluiu compromissos também em Periquito e Itueta, foram detalhados os valores destinados a 19 municípios:

Aimorés – R$ 3,8 milhões para construção de Centro de Habilitação de Fisioterapia, Centro de Especialidades Médicas e aquisição de equipamentos para o Hospital São José.

Bom Jesus do Galho – R$ 1,5 milhão para reforma de UBS, equipamentos para o projeto “Casa da Criança” (Parque Multissensorial) e kits de Atenção Primária à Saúde (APS).

Bugre – R$ 2 milhões para duas UBSs de apoio.

Caratinga – R$ 21 milhões para hospital, cinco UBSs e equipamentos de neurologia.

Conselheiro Pena – R$ 4,5 milhões para reforma e equipamentos do Centro de Hemodiálise e implantação de Caps AD.

Dionísio – R$ 2 milhões para qualificação de UBS.

Fernandes Tourinho – R$ 500 mil para kit de APS.

Galiléia – R$ 500 mil para kit de APS.

Itueta – R$ 2 milhões para qualificação de UBS tipo 1B.

Periquito – R$ 500 mil para kit de APS.

Ponte Nova – R$ 31,2 milhões para investimentos nos hospitais Arnaldo Gavazza e Nossa Senhora das Dores, além da construção de cinco pontos de apoio da APS.

Pingo-d’Água – R$ 500 mil para kit de APS.

Raul Soares – R$ 3,5 milhões para UBS tipo 1 e equipamentos para o Hospital São Sebastião.

Resplendor – R$ 4,9 milhões para UBS, equipamentos hospitalares, arco cirúrgico, ressonância magnética e Caps tipo 1.

Rio Casca – R$ 5,5 milhões para Caps e obras no Hospital Nossa Senhora do Carmo.

Rio Doce – R$ 2 milhões para reformas de UBS e construção de centro de convivência.

São Pedro dos Ferros – R$ 2,5 milhões para UBS tipo 2.

Sobrália – R$ 1 milhão para Centro de Reabilitação Física.

Tumiritinga – R$ 500 mil para kit de APS.

O Acordo de Reparação do Rio Doce foi assinado em outubro de 2024 entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a União, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil. A expectativa do Governo de Minas é que os repasses desta etapa sejam concluídos até o fim de maio, fortalecendo a rede pública de saúde nas cidades atingidas.