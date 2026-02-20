Polícia Militar apura denúncia de possível sequestro em Santa Bárbara do Leste e tranquiliza moradores

A Polícia Militar foi acionada na manhã nessa quinta-feira(19) para averiguar uma informação sobre um possível sequestro envolvendo uma criança no Córrego dos Ferreiras, zona rural de Santa Bárbara do Leste.

Segundo a corporação, a situação foi prontamente acompanhada pelas equipes, que realizaram diligências, verificações no local e contato com familiares. Até o momento, não há confirmação de crime.

A Polícia Militar reforçou que todas as medidas necessárias foram adotadas para garantir a segurança da criança e esclarecer os fatos com rapidez e responsabilidade. A ocorrência segue sendo apurada, mas, conforme informado pelos militares, não há elementos que indiquem, até agora, a confirmação de sequestro.

A corporação pede tranquilidade à população e orienta que qualquer informação suspeita seja comunicada imediatamente pelo telefone 190. A Polícia Militar também alerta para que não sejam compartilhadas informações não confirmadas, evitando a disseminação de boatos e preocupação desnecessária entre os moradores.