CBH Doce prorroga prazo para inscrições do Processo Eleitoral

DA REDAÇÃO – O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce) prorrogou o prazo para as inscrições do Processo Eleitoral até o dia 25 de fevereiro. A decisão visa ampliar a participação e garantir que todos os segmentos — poder público, usuários de água e sociedade civil tenham a oportunidade de integrar o colegiado para o quadriênio 2026/2030.

As inscrições começaram no dia 6 de janeiro e estão sendo acompanhadas pela Comissão Eleitoral instituída por deliberação do Comitê, garantindo transparência e conformidade com as normas. Ao todo, estão previstas 88 (oitenta e oito) vagas, distribuídas entre titulares e suplentes, abrangendo representantes de ambos os estados que compõem a bacia — Minas Gerais e Espírito Santo.

As etapas seguintes incluem as Reuniões de Segmento, que ocorrerão de forma presencial em Governador Valadares (MG) e Colatina (ES) nos dias 17 e 19 de março de 2026, sob a presidência da Comissão Eleitoral, com a participação dos organismos gestores estaduais e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

A fase final será a Reunião Plenária de Posse dos membros eleitos e a eleição da nova diretoria, prevista para 16 de abril de 2026, em local a ser definido.

De acordo com o presidente do CBH Doce, José Carlos Loss Júnior, a prorrogação do prazo é uma medida estratégica para garantir a participação de todos os segmentos no processo eleitoral. “Participar do CBH Doce é contribuir diretamente para a construção de políticas, projetos e ações voltadas à proteção, recuperação e uso sustentável dos recursos hídricos da bacia do Rio Doce. Se você ou sua instituição ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade. Não deixe para depois”, alerta.

COMO PARTICIPAR

As inscrições serão realizadas por meio do envio de toda a documentação, digitalizada, por e-mail, para o endereço criado especificamente para este processo eleitoral: secretaria@cbhdoce.org.br

Os interessados também podem optar por participar através do preenchimento da Ficha de Inscrição disponível no seguinte endereço eletrônico: https://docs.google.com/forms/d/1i9qGU9QzBV_z9L7W6hp9QkLt29d_qwBamJNDIaXiaSI/viewform

NOVO CRONOGRAMA