Mulher esfaqueia companheiro após discussão no bairro Portelinha

Uma discussão entre um casal terminou em violência na tarde desta quinta-feira, no bairro Portelinha. Uma mulher desferiu uma facada no peito do companheiro após um desentendimento dentro da residência. De acordo com a Polícia Militar, o conflito teria começado depois que o homem viu mensagens no celular da companheira. A situação evoluiu para uma discussão acalorada e, em determinado momento, segundo apurado, a mulher desferiu um golpe de faca no peito da vítima. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital. Conforme informações médicas, o estado de saúde é estável, não é considerado grave, mas ele permanece sob acompanhamento de um cirurgião. Ainda segundo a PM, o casal já possuía histórico de conflitos anteriores e era acompanhado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da corporação. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias e responsabilidades do ocorrido.

