Polícia Civil realiza operação e prende dois suspeitos por crimes distintos em Ipanema

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nesta data, operação policial no município de Ipanema, que resultou na prisão de dois suspeitos investigados por crimes distintos. As ações foram desencadeadas no âmbito de procedimentos instaurados pela Delegacia de Polícia Civil de Ipanema.

Primeiro fato

No primeiro caso, foi preso um homem de 33 anos, investigado por crimes praticados contra uma vítima de 56 anos, no município de Ipanema.

De acordo com as investigações, os fatos tiveram início na noite de 28 de janeiro de 2026, por volta de 22h nas proximidades de um estabelecimento localizado no bairro Vilage Ipanema. Segundo apurado, o suspeito, movido por desavenças anteriores, teria inicialmente danificado o veículo da vítima, cortando os quatro pneus e causando outras avarias. Em seguida, teria se ocultado no interior do automóvel e, no momento em que a vítima retornou ao local, passou a agredi-la com golpes na região da cabeça e da face, utilizando instrumento perfurocortante (faca).

Ainda conforme os autos, houve um segundo episódio relacionado ao mesmo contexto, registrado em 11 de fevereiro de 2026, por volta de 16h, na rua Felipe dos Santos, quando o investigado teria direcionado um automóvel contra a vítima, que transitava de bicicleta, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

O caso foi apurado em inquérito policial instaurado para investigação, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, ameaça e dano qualificado. As investigações deste fato já foram concluídas, com indiciamento do suspeito e remessa dos autos ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

Segundo fato

No segundo caso, foi preso um homem de 43 anos, suspeito de envolvimento em crime praticado contra uma adolescente de 15 anos, em fato ocorrido na zona rural de Ipanema.

Segundo os elementos já reunidos, o fato ocorreu em 28 de fevereiro de 2026, na localidade denominada Córrego do Triunfo, onde o investigado teria tentado constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso. A consumação não teria ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do suspeito.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apuração do caso, em tese, como tentativa de estupro. Até o momento, as investigações não foram concluídas, permanecendo o procedimento em andamento para realização das diligências necessárias, oitivas e demais providências legais, entretanto, a prisão cautelar do suspeito foi considerada necessária pela Autoridade Policial.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos graves, com a responsabilização criminal dos envolvidos e com a proteção da população, especialmente de vítimas em situação de vulnerabilidade.