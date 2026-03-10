Facebook Instagram Youtube Twitter

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
VÍDEO mostra momento em que passageira cai de ônibus em movimento no litoral de SP; jovem morreu

Caso aconteceu no dia 2 de janeiro, em São Sebastião. A passageira foi socorrida e chegou a ficar três dias internada, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no hospital.

Imagens obtidas com exclusividade pela repórter Bruna Capasciutti, da TV Vanguarda, mostram o momento em que a jovem Renata Yassu Nakama, de 26 anos, caiu de um ônibus do transporte público em movimento, em São Sebastião, no Litoral Norte de SP.

A passageira ficou gravemente ferida, chegou a ser internada, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu três dias após o acidente, registrado no começo deste ano  relembre abaixo. Renata deixou dois filhos, um de seis e outro de oito anos.

O vídeo foi gravado pelo sistema de monitoramento interno do veículo. As câmeras registraram a movimentação dentro do ônibus pouco antes da queda, na rodovia Rio-Santos (SP-055).

